本土疫情雖有降溫趨勢，可民眾一輕忽，恐再成病毒破口。昨（9）日，桃園就有12名民眾在中壢某汽車旅館「自行解封」，囂張開毒趴，其中一名19歲李姓男子，因陳姓友人拒付傳播妹的錢引發殺機，對方找了10多人直接衝到旅館，拐騙李陳2男到戶外後持刀追砍，當場陳男遭砍傷，李男則全身刀傷、臟器外露，倒臥血泊之中，接著兇嫌一行10多人倉皇逃逸，警方獲報便火速在2小時內將他們逮捕，訊後依殺人罪嫌送辦。

根據警方調查，家住基隆的李男，昨（9）日晚間10許與陳男等人相約到桃園中壢汽車旅館開趴，孰料期間陳男找傳播妹助興不付錢，還跟傳播公司起衝突，氣得傳播公司招集人馬前往汽車旅館外埋伏尋仇，凌晨12時許，騙出李男等人就揮刀猛砍，並於行兇後逃逸，其中李男被砍到雙臂見骨、腹部重創，當場血流如注、肚破腸流。

事後救護人員獲報趕到現場，發現李男全身刀傷血流不止，「抱著腸子在等救護車」，傷勢相當嚴重，因此緊急將他送往醫院搶救，所幸手術後縫合後暫時度過危險期，成功撿回一命，目前人在加護病房觀察中。

而警方調閱相關監視器畫面緝凶後，也成功逮捕李姓男子（29歲）及邱姓男子（20歲）等人，全案依殺人罪嫌偵辦。另外警方表示，事發後有多數民眾聚集中福派出所外面，係因家屬關心案情駐足，惟因疫情期間，警方請家屬盡速離開，避免群聚。警方呼籲，民眾遇有衝突時務必理性溝通，任何挑戰公權力之行為，必定依法究辦、絕不寬貸。

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