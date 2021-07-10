警方在救人的同時，也當場逮捕8名涉嫌擄人的嫌犯。（羅東警分局提供／胡健森宜蘭傳真）

正當大家全力防疫期間，卻有多對男女相約從雙北地區跑到宜蘭民宿開趴，還進一步因財物糾紛衍生擄人討債事件，所幸警方緊急追查尋人，順利救出2對被擄的情侶，全案除依傷害、毀損、恐嚇、妨害自由交由檢方進一步偵辦，另將9人依違反傳染病防治法函送衛生單位開罰。

9日凌晨將近4點時，羅東警分局接獲民眾報案，指宜蘭縣五結鄉某民宿發生擄人事件，分局不敢大意，立即與縣警局刑警大隊立即組成專案小組徹夜查辦。

警方經調閱路口及相關監視器鎖定涉案的人車，並循著掌握的情資，趁著涉案等人帶著4名被害人重新返回民宿時，立即展開攻堅行動，順利營救出被擄走的兩對情侶，也當場將涉案的8名嫌犯壓制緝捕到案。

被擄的4人分別是吳姓及唐姓男子以及各自的女友，其中吳姓男子疑似是詐騙集團的成員，並「黑吃黑」私吞詐騙得手的款項上百萬元，引起詐騙集團上游成員的不滿，在得知吳、唐等人另外邀約其他友人跑到宜蘭民宿開趴玩樂後，立即從雙北地區到宜蘭縣「找人算帳」。

8名嫌犯趕到民宿後，雙方談判不成，便將吳姓及唐姓兩對情侶共4人擄走後毆打，另將一同到民宿開趴的其他人駕駛的車輛一併砸毀示威及洩憤，所幸警方即時將人員救出，讓這起擄人事件沒有進一步惡化。

警方表示，除了刑事部分依傷害、毀損、恐嚇、妨害自由等罪嫌將涉嫌擄人的陸姓男子等人交由檢方進一步偵辦，另外，被擄的吳姓等多入一同入住民宿，無視全國防疫第三級警戒期間的社交聚會規定，也依法函請衛生局裁罰。