中國國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》今天（10日）發表評論文章稱，近期一系列處罰網路巨頭企業的消息，打破很多人對於壟斷行為的種種僥倖心理。文章強調。跟維護全國統一大市場和公平競爭比起來，再大的企業也必然受到法律約束，「以為大而不倒嗎？不存在。」

中國國家市場監管總局7日依據反壟斷法，對網路領域22起違法實施經營者集中案件作出行政處罰，涉及騰訊、阿里巴巴、美團、滴滴等多間企業。涉案企業分別被處以50萬元人民幣罰款。

在市場監管總局開的罰單中，涉及滴滴旗下全資子公司違法實施經營者集中案8例，涉及阿里巴巴6例，騰訊5例，蘇寧2例，美團1例。案件均違反了《中華人民共和國反壟斷法》第21條，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。

具體來看，此次被罰的22起案件中，有10例屬於股權收購，並發生控制權轉移，如騰訊收購小紅書股權案、騰訊收購搜狗股權案等。另有12例屬於設立合營企業案件。如滴滴旗下小桔新能源與海南交控、南網電動、海南電網設立合營企業案，以及滴滴旗下北京車勝與時空電動車設立合營企業案等。

《經濟日報》評論文章指出，此次被處罰的企業共計30多家，除了行業巨頭，還有普通企業甚至國有企業，只要被認定為違法實施經營者集中，一個也無法逃脫。「幻想法不責眾嗎？這樣的想法顯然是幼稚可笑的。」

文章還說，跟維護全國統一大市場和公平競爭比起來，再大的企業也必然受到法律約束，這一信號越來越清晰。「以為大而不倒嗎？不存在。」只要膽敢破壞市場秩序，大小企業均要付出代價。

涉案企業中也有不少傳統企業，如廣州恒大足球，同時還有國外製造企業三菱重工。文章分析，這說明傳統領域企業並非不受約束。此外，部分案件時間久遠的發生於2011年，是10年前的舊事。文章認為，這也並非違背「法不溯及既往」，而是嚴格執法的表現。反壟斷法自2008年8月正式實施，因此只要法律生效後實施的違法行為，都應受到法律管轄。

文章重申，中國強調反壟斷法面前一視同仁，絕非一句空話。最終目標是建設市場化、法治化、國際化的營商環境，對新興產業包容審慎的監管態度並未轉向。但市場主體務必銘記於心，壟斷再無僥倖空間，「出來混，早晚都要還的。」