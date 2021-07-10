4名惡煞7日在北市街頭擄走林男，林男趁隙到三重借錢時，撥出僅3秒110報案電話，新北警在10分鐘內救出林男，並將4名惡煞逮捕(翻攝照片／戴上容新北傳真)

警方在兩車上搜出改造手槍1把、子彈4顆、鎮暴槍及鎮暴彈113顆、開山刀、鋁棒、西瓜刀及毒品安非他命等物品。(翻攝照片／戴上容新北傳真)

54歲林男投資失利積欠約280萬債務，林男認為遭詐欺拒絕償還，引起合夥投資4名友人不滿，4名惡煞7日在北市街頭擄走林男，林男趁隙到三重借錢時，撥出僅3秒110報案電話，新北警在10分鐘內救出林男，並將4名惡煞逮捕，訊後依涉嫌妨害自由、強盜、槍砲及毒品案移送法辦。

被害人林男今年初與嫌犯52歲陳男、32歲林男、25歲王男、35歲黃男等人合資炒作比特幣，因疫情造成比特幣波動虧損，林男因而積欠陳男高達280萬債務，林男拒絕償還債務，7日遭陳男等人在北市街頭擄走囚禁。

林男身上金項鍊、飾品及現金都被搶走，還遭痛打凌虐逼迫還錢，林男趁歹徒不注意，撥出一通3秒110救命電話「我被綁架，快來救我」，新北警局勤指中心員警極具敏感度，發現案情不單純，隨即透過110報案專線定位系統，通報轄區三重分局。

三重分局獲報後，派遣光明派出所所長吳家森率隊趕往現場，發現2輛車上5名男子形跡可疑，要求5男子下車受檢，對方卻不配合，反嗆警方憑甚麼查他們，員警回撥報案人電話，未料電話竟從其中一男子身上響起，且近看該男子頭部竟還有流血痕跡，員警將該男子隔離查證身分，被害人林男立刻向警方求救。

「給我趴下！手抱頭！」所長吳家森見狀高聲喝令其餘4名男子，所長霸氣朝對方怒吼，讓原先氣焰囂張的歹徒瞬間軟了腿，警方在兩車上搜出改造手槍1把、子彈4顆、鎮暴槍及鎮暴彈113顆、開山刀、鋁棒、西瓜刀及毒品安非他命等物品。

三重警方表示，全案訊後依違反刑法妨害自由、強盜及毒品及槍砲彈刀防制條例等罪嫌，將陳男等4嫌移情新北地檢偵辦；另因渠等犯嫌不顧疫情嚴峻，竟還公然在街頭持槍擄人囚禁凌虐，犯行重大且有逃亡串供之虞，將報請檢察官鑒請聲押。

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