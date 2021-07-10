金山分局查獲羅嫌涉竊盜電線、水溝蓋、船錨、交通指示牌等贓物。（王揚傑翻攝）

金山分局查獲羅嫌涉竊盜電線、水溝蓋、船錨、交通指示牌等贓物。（王揚傑翻攝）

金山警分局查獲慣竊 贓物赫見船錨、交通指示牌

受國際原物料上漲影響，今年春節過後資源回收價格漲幅明顯，廢五金回收價平均大漲3成，且三級警戒再度延長，嚴重影響經濟。新北市金山警分局發現近期民生竊盜案件頻傳，經組成專案小組深入調查，8日逮捕慣竊42歲羅姓男子，起獲電線、水溝蓋、船錨、交通指示牌等大批贓物，訊後依竊盜罪嫌送辦。

金山分局表示，5、6月間陸續接獲多起竊盜案件報案，分局遂成立專案小組，積極調閱監視器並查訪銷贓場所，鎖定羅姓嫌犯涉嫌重大。8日乾華派出所警員於查贓返程途中，撞見羅嫌騎機車行經，立刻攔下盤查，現場查獲羅嫌騎乘贓車，隨即帶回調查。

羅嫌坦承5、6月間於北海岸地區犯下多起竊盜案，並帶同警方返家取贓，贓物中赫見船錨、交通指示牌，另起獲電線、水溝蓋、鋁窗條等大批贓物，並查扣作案工具一批、販賣電線所得1000餘元贓款。

羅嫌辯稱，他本來從事板模工，但因疫情導致失業，船錨是日前發現被在置於修理場外，遂趁四下無人抬上機車載走，暫時放下家裡，等候時機銷贓。

金山分局目前清查羅嫌至少犯下7起竊盜案件，全案將移送士林地檢署偵辦，並擴大追查是否涉及其他竊案。