全球運價飆不停，上海到洛杉磯貨櫃運費逼近1萬美元，年漲229%，且海價漲勢未歇。美媒報導，美國總統拜登將發布行政命令，解決運輸成本急劇飆升的問題，藉此壓低美國企業高昂的貨物運輸成本；此消息拖累全球海運龍頭馬士基（Maersk）股價8日下跌1.9%，但周五（9日）早盤開低後尾盤急拉，終場幾乎收在平盤，小跌0.17%，顯見拜登壓抑運價，被市場視為短線利空。

NBC報導，據德魯里世界貨櫃指數 (Drewry World Container Index) ，8 條的主要貿易路線的綜合指數升至 8796 美元，較一年前飆漲333%；自上海到美國洛杉磯的40 呎貨櫃現貨運價，周四上漲至9631美元，年增229%。德魯里預計未來一周運費會持續上漲，進出口商的成本也會跟著增加。

運價飆漲推升馬士基、大陸中遠海運，以及長榮、陽明等各大航運業者獲利，但高昂成本使得貿易商吃不消，只好拉高零售價格，反而促使通膨壓力暴增，影響經濟復甦。

事實上，缺船、缺櫃和塞港是導致運費飆升的原因。其中以跨太平洋東向貨櫃的運力短缺最嚴重，之前大陸深圳鹽田港疫情爆發影響進出口，而目前等待進入洛杉磯和長堤港的船舶也未見紓解。

美國監測港口數據顯示，截至周二，停泊在聖佩德羅港的貨輪總數為18艘，幾乎是半個月前的2倍；而等待入港時間一度縮短後又稍微拉長，據洛杉磯港口資料，目前平均等待時間為5.3天，高於6月初的4.6天，4月塞港高峰曾等待8天。

運輸費用高漲也被美國政府盯上，華爾街日報引述知情人士來源指出，拜登政府本周將發布行政命令，要求美國聯邦海事委員會（FMC）和陸上交通運輸委員會（STB），打擊運輸產業結盟壟斷的定價策略，藉此壓低美國企業的貨物運輸成本。

熟知行政命令的人士指出，2000年全球10大航運業者的市佔僅12%，目前三大航運聯盟控制80%市場，導致美國出口商成本增加，因此白宮將要求FMC打擊航運業收取附加費用（如滯留費、延期費）行為，以確保美國出口商的權益。

拜登打壓運費的消息，引發PTT網友熱議，大家幾乎一面倒不看好，紛紛表示，「若打壓的話，可以漲附加費跟慢慢排隊，更塞港」、「去年打壓是什麼下場，沒船要來給你出貨」、「美國海運…向來是弱勢，又進口國」、「結果船跑去運歐洲之後要花更多錢請他們回來運」、「但目前運費居高不下，是供需失衡所致，這種自然的市場現象若妄想用外部力量去干涉，終歸失敗。」

但也有人認為要有危機意識，「上面一堆不看好，所以馬士基跌什麼意思？」、「不知道在樂觀什麼 美國若真要出手 難道辦不到?」、「有沒有效看股價反應了」、「再不壓真的萬物齊漲了」。

還有網友想趁機撿船票，「短空長多」、「又要有便宜的船票可以撿了嗎」、「說美國沒影響力的船票抱緊，加碼好機會來了」、「好了啦 水手不是等加碼 應該開心去睡才對」。