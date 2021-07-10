昨天（7月9日）恰逢美國前國務卿季辛吉秘訪中國大陸50週年，中美關係未來將如何發展？大陸外交部副部長樂玉成接受陸媒「觀察者網」訪時表示，把中美關係搞糟恰恰是最大的政治不正確；搞垮中國不是解決美國問題的藥方；美國搞小圈子、小集團代表不了國際社會；美方一些人關心中國人權就如同「黃鼠狼給雞拜年」，美國不能拿著手電筒，只照別人不照自己。

★把中美關係搞糟恰恰是最大的政治不正確

樂玉成表示，50年來中美關係的歷史經驗歸結為一條就是，合則兩利，鬥則俱傷。美方有人宣稱對華接觸的時代已經結束，這個結論顯然站不住腳。事實證明，中美通過50年的接觸與合作，為世界辦成了許多大事，解決了很多難題，包括推動冷戰結束，促進解決諸多地區熱點問題，合作應對恐怖主義、國際金融危機、氣候變化等重大全球性挑戰，維護世界和平與穩定。更不用說美國企業、民眾從接觸中國中獲得的巨大好處了。

樂玉成表示，上述成果在50年前是根本無法想象的。怎麼能說對華接觸失敗、過時呢？中方希望美方回歸理性，回到對話合作的正道上來，不要把對抗中國當政策，把打壓中國當作「政治正確」。把中美關係搞糟了、搞砸了，讓世界上兩個主要大國發生對抗衝突，恰恰是最大的政治不正確。

★搞垮中國不是解決美國問題的藥方

樂玉成表示，美方一些人千方百計想把國內問題轉嫁到中國身上，像美國這樣的超級大國，面臨的最大挑戰永遠是來自內部，搞垮中國絕不是解決美國問題的藥方。中國無意跟美國搞什麼競爭，而是追求不斷超越和突破自己。

樂玉成表示，中國沒有爭霸戰略，只有發展戰略，目標就是讓老百姓過上好日子，實現人民對美好生活的嚮往。所謂「從實力地位出發」同中國打交道，骨子裡是霸權心態和冷戰思維，無非就是秀肌肉、舞大棒嚇唬人。中國人是嚇不倒的，歷史上一窮二白、小米加步槍的時候我們也沒有怕過誰，現在更沒理由怕什麼「實力地位」。

★美國搞小圈子、小集團代表不了國際社會

樂玉成表示，美國口口聲聲「回歸多邊主義」，但行動上卻是拼湊和復活排他性的「四邊機制」、「五眼聯盟」、「七國集團」，還美其名曰「基於規則的國際秩序」。這種小圈子、小集團的規則充其量只是世界上1／10人的規則，根本代表不了國際社會。

樂玉成表示，在最近舉行的聯合國人權理事會上，有90多個國家對中國表達支持，對反華「小集團」說「不」，這才是國際社會的正義之聲，是真正的多邊主義。

★所謂「美國衰落」是霸權的衰落，更是思想的衰落

樂玉成表示，美國衰落的不是實力而是霸權。就實力而言，美國仍是全球位居第一的大國、強國，在相當長時間內都難以被超越。但實力再強，國霸必衰，霸權不得人心。今天如果還有哪個國家想著要延續霸權，號令天下，隨意干涉別國內政，注定會失敗。

樂玉成表示，此外，對一個大國來說，思想的衰落比實力的衰落更危險。在21世紀多極化、全球化時代，不能還想著從冷戰工具箱里翻找工具，天天琢磨著怎麼遏制他國，拉「小圈子」，搞集團對抗，按叢林法則行事。這些散發著霉味的陳腐思想在當今世界肯定行不通，只會害人害己，終將被時代所拋棄。

★美國B3W計劃進一步證明「一帶一路」是正確之路、未來之路

樂玉成表示，美方在「一帶一路」建設7年多後才提出B3W計劃（重建更美好世界），不僅抗衡不了「一帶一路」，反而進一步證明「一帶一路」是正確之路、未來之路。

樂玉成強調，「一帶一路」做得好的關鍵是「落到實地」、「幹在實處」，像修路架橋打隧道，都是要真金白銀和流血流汗的，不是開個會、出個報告、喊個口號就能實現的。同時，「一帶一路」也是開放包容的，中國並不排斥其他國家也提出好的合作計畫。

樂玉成表示，希望美國等西方國家能真正把基建計畫落到實處，為發展中國家多修路、多造橋，多為他們創造更多就業和福祉，而不是熱衷於干涉他國內政、強行輸出西方價值觀。

★中國共產黨在人權上不僅無可指責，而且應該給其頒金牌、授勳章

樂玉成表示，民主、人權不是標語口號，不是用來當擺設的花瓶。它必須保障人們擁有工作、住房、溫飽、受教育、醫療、養老等基本人權。藥好不好，不能看廣告，而要看療效。中國共產黨百年奮鬥歷程所取得的輝煌治理成就就是最成功的民主、最有說服力的民主。中國共產黨領導14億中國人民擺脫千年貧困，過上幸福生活，就是最大的人權、最好的人權。可以說中國共產黨在人權問題上不僅無可指責，而且應該給其頒金牌、授勳章。

★美西方國家沒資格跟中國講民主和人權

樂玉成表示，美西方國家沒有資格跟中國講民主和人權，他們本身人權記錄劣跡斑斑。歷史上，他們對土著居民搞種族滅絕，對少數族裔搞歧視迫害。美國西進運動大肆殺戮和驅逐印第安人，其人口百餘年間從500萬減至25萬，他們曾是北美主體人口，如今只佔總人口不到2％。加拿大原住民寄宿學校舊址先後發現200多具兒童遺骸、上千座無名墳墓，160年來至少有4000名兒童離奇地死於寄宿學校。

樂玉成表示，時至今日，美國的「弗洛伊德們」還不能呼吸，少數族裔飽受歧視，無家可歸者流浪街頭。這樣的國家居然好意思以「人權衛士」、「人權教師爺」自居，對別國頤指氣使、指手畫腳，說穿了就是打著人權旗號行干涉他國內政之實。

★美方一些人關心中國人權就如同「黃鼠狼給雞拜年」

樂玉成表示，美方一些人關心中國的人權，總給人一種「黃鼠狼給雞拜年」的感覺。眾所周知，美國政策既反華，也反穆斯林，這些年美國的炮彈幾乎都落在了穆斯林的土地上，第一個頒「禁穆令」的就是美國，奇怪的是，美國卻為在新疆地區過著幸福生活的中國穆斯林操「人權」的心，這不是很荒唐可笑嗎？

★美國不能拿著手電筒，只照別人不照自己

樂玉成表示，在病毒溯源問題上，中方始終秉持開放、透明、合作的態度，已2次邀請世衛組織專家來華進行溯源研究合作。「中國實驗室事件引發病毒極不可能」，這一結論已經清楚記錄在中國—世衛組織聯合考察組研究報告中。

樂玉成指責，個別大國罔顧事實，把嚴肅的科學問題政治化，企圖以情報人員炮製的陰謀論來質疑科學家的共識，以毫無根據的有罪推定來挑戰世衛組織的權威報告。

樂玉成呼籲，溯源工作涉及全球多國多地。美方如果真的在乎真相與透明，理應接受國際調查，弄清楚美國疫情的源頭、美國抗疫不力的原因、美國生物實驗基地存在的問題，而不是拿著手電筒，只照別人，不照自己。