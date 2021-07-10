扶助超過100位無家的身障街賣者的新巨輪協會，除了提供生活的住所外，也協助在街頭販售日用品自力生活。（新巨輪協會提供／林良齊台北傳真）

扶助超過100位無家的身障街賣者的新巨輪協會，除了提供生活的住所外，也協助在街頭販售日用品自力生活，如今好不容易找到合適的據點，但協會經費僅能再維持3個月，因此發起「街賣者共生家園－緊急重建集資計畫」，讓街賣者能有安心生活的家。

新巨輪協會創辦人陳安宗從小罹患小兒麻痺，但並未放棄人生，在鐵窗行業一路從學徒做到老闆，中年因事業失敗流落街頭，行動不便的他在朋友介紹下，加入販售日用品的街賣者集團成為街賣者。陳安宗在集團提供的簡陋宿舍中，看到許多跟他一樣行動不便的街賣者，在沒有無障礙設施的環境，只能爬著去上廁所，感到非常心疼，他認為這樣的生活並不能算是一個有尊嚴的生活。

因此，陳安宗希望讓身障街賣者過著有尊嚴的生活，因此成立「台灣新巨輪服務協會」。他開始與妻子小茹姐打理每位身障者的日常、協助身障者街賣，更首創無礙餐車，以「教學餐車」作為號召，加上彈性且穩定的排班，讓對餐飲有興趣的身心障礙者能習得一技之長。

如56歲的阿國來協會前，因脊髓發炎長期住在護理之家，沒有工作、沒有收入，三餐都有專人準備，卻沒有任何生存的自由，直到來協會參與街賣後，開始有收入、有能聊天的夥伴，整個人變得更有自信，也重拾與人相處的熱情。現在的阿國很努力工作存錢，希望能早日存到動手術的經費、恢復行走的能力，並幫助其他和他一樣的障礙者。

陳安宗與小茹在土城找到一處有電梯等無障礙設施、可以合法居住的家園，但支付完最基本的修繕費用後，只能再付 3 個月的房租。新巨輪協會表示，共生家園提供符合身障條件、又可負擔的居住空間，日常照護或緊急醫療需求也更能即時接應。此外，街賣的進貨、倉儲、交通都因集中管理省下不少成本，讓本來不易的街賣工作，成為經濟弱勢的身心障礙者自立的方式。

但新巨輪面臨財務危機，加上疫情影響讓街賣者們無法出門工作，家園存續與疫情同時考驗著新巨輪，新巨輪協會因而發起「街賣者共生家園－緊急重建集資計畫」，希望民眾支持他們度過難關。