台中市快打站開打，很多長者有家人陪同來施打疫苗。(民眾提供／盧金足台中傳真）

受訪民眾可獲分局警友站贊助的警察造型最夯防疫背包，內裝有口罩包、護目鏡、面罩等。(民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市府快打站開打，很多長者有家人陪同來施打疫苗，台中市警察局第六分局發現多數施打站均有學子少年陪同阿公、阿嬤至施打站接受疫苗接種，為強化「110年暑期保護青少年-青春專案」，員警化身直播主提醒反毒害、反幫派、防詐欺及拒絕賭博，發揮宣導效果。

警第六分局偵查隊蔡姓及周姓偵查佐擔任直播主，特别在「中山國中」疫苗快打站門口空曠處，不群聚範圍內，以你問我答方式採訪離場民眾，針對現今各種犯罪態樣及應對方法宣導。

藉由防堵毒品及詐欺危害經驗引述，分享給時下年輕人，確保青少年學子們暑期安全活動空間，預防偏差行為及被害，有效降低被害情事發生，維護身心健全發展。

此次「防詐、拒毒宣導街訪」透過警第六分局臉書專頁，以即時直播方式呈現，受訪民眾可獲得分局警友站贊助的警察造型最夯防疫背包，內裝有口罩包、護目鏡、面罩等。

警察局第六分局分局長吳耀南呼籲，現正值學生放暑假，不法犯罪集團趁期間，以各種網路通訊軟體招收利誘青少年從事詐欺車手或販毒小蜜蜂等不法犯罪。

為避免法治觀念薄弱的青少年受害，警方透過網路直播活動，讓青少年增進正確法律觀念與知識，並達預防犯罪宣導效益及創造青少年優質的暑期環境，讓學子們開心放暑假。

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