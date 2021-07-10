台灣新冠肺炎疫情近來趨緩，不過何時能打到疫苗仍是國人關心議題，廖人帥上個月才宣布已經在大陸打到疫苗，昨（9日）在Instagram宣布已經接種完第二劑，並PO出手拿證明的自拍畫面，引發網友議論。

廖人帥昨（9日）開心在Instagram宣布接種完第二劑疫苗，並拍出施打完疫苗才能拿到的貼紙，開心表示：「我是超級賽亞人了」，接著曬出一張示意圖，提醒所有人戴口罩的重要性，至少被傳染的機率最低小於1%，而關注台灣疫情的他，似乎知道13日即將進行微解封，不忘呼籲：「管你是不是微解封，口罩都戴好，不然又要封了喔。」

廖人帥曬出施打完疫苗才能拿到的貼紙。（圖／outerspaceleo IG）

廖人帥日前發文：「沒想到有一天，每次出門都是參與俄羅斯輪盤，自殺式的賭博遊戲，看誰運氣好能不被傳染、看誰運氣好能打上疫苗（還要真實有效的疫苗）、看誰運氣好能不死」，接著曬出「門診注射室」的招牌，寫下：「疫苗got」，但沒說明在大陸接種了哪種疫苗，不過卻引發網友批評，他則錄影片反擊，強調是登記排隊得到通知後去施打，並沒有利用特權，更怒嗆酸民：「今天換作是你們有特權，面對生死關頭，你們會不會用？」

廖人帥從男團Circus出道，5年前拍攝張靚穎《Dust My Shoulders Off》MV，獲得紅點設計大獎最佳設計獎，卻屢屢與金曲獎擦身而過，去年拍攝天后蔡依林《甜秘密》MV，引發正反兩極評論，當時他坦言因為這些負評失眠許久。

廖人帥呼籲微解封也要做好防疫工作。（圖／outerspaceleo IG）

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