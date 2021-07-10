新冠肺炎疫情雖然日益趨緩，但全國仍維持三級防疫警戒，高雄竟有一群青少年無視防疫禁令，揪三五好友到到租屋處聊天、打牌，由於玩鬧聲太大，吵到公寓內的其他住戶，遭到民眾檢舉，警方到場後，發現屋內9人共處一室，他們還向警方辯稱9人都同住於此，但馬上被警方識破，依法對他們開罰，最高將吞下270萬元罰鍰。

高市警苓雅分局三多路派出所9日晚間接獲民眾報案，稱有民眾違規在室內群聚，警方到場後發現公寓鐵門緊閉，但屋內卻不時傳出有人大聲談笑的聲音，員警立即要求住宅內的民眾開門配合警方稽查，沒想到進屋細算，公寓內竟有9名青少年共處一室，且均未配戴口罩在屋子內聊天、打牌，已明顯違反相關防疫規定。

面對警方上門查緝，9名青少年原本辯稱是一同租屋居住該處，但對於警方詢問日常衣物及生活用品時，大夥兒卻支吾其詞、漏洞百出，最後才向警方坦承，該屋是由張男承租，並與陳姓女友、王姓友人、宗姓友人一同居住，由於盼不到疫情解封，耐不住生活單調乏味，於是自行「微解封」，邀約另外5位朋友到租屋處聊天、打牌。

警方表示，9名青少年不僅非同居一室的家人，且皆未配戴口罩，明顯已違反傳染病防治法相關規定，警方於全程錄影蒐證後，依據傳染病防治法第37條規定，室內5人以上群聚，依法每人可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，9人最高合計可重處270萬元罰鍰。