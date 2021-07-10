北京近期加大反壟斷力度，中國國家市場監管總局今（10日）發布，決定禁止中國兩大遊戲直播市場龍頭虎牙及鬥魚的合併案。市場監管總局指出，一旦合併，將進一步強化騰訊在遊戲直播市場的支配地位，令其有能力和動機封鎖市場、排除競爭。對此，騰訊回應：公司將認真遵守審查決定，積極配合監管要求。

騰訊公司表示：今日，騰訊收到國家市場監督管理總局作出的《關於禁止虎牙公司與鬥魚國際控股有限公司合併案反壟斷審查決定的公告》。公司將認真遵守審查決定，積極配合監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任。