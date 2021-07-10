微解封各縣市不同調引亂象 楊志良批中央：若疫情再起順勢甩鍋？

三級警戒延長到7月26日，但有條件微解封，6都只有台南市「順時中」配合有條件開放餐廳內用，大批網友擔心台南淪為防疫破口，在市長黃偉哲的臉書與支持者大論戰。對此，黃偉哲10日表示，今天上午將召集相關局處召開防疫會議，會做出最好的因應，下午3時市府防疫記者會進一步說明。

黃偉哲認為，台南市很多小吃攤、小吃店是非常微型的企業，這段時間以來生計受到嚴重衝擊，做出「開放內用」的決定不無壓力，但希望能在防疫優先的前提下，兼顧這群庶民的經濟，只要業者做好隔板與實聯制的防疫政策都可以營業。

昨晚消息一出，大批網友湧入黃偉哲的臉書說，「全台灣就台南最大膽」、「我不懂⋯市長哪來的勇氣說，歡迎大家來台南玩。」、「台南人都比較次等嗎？為什麼只有我們開放內用」、「市長，為何開放內用？做生意重要，其他人不重要嗎？」多數網友都質疑，一旦開放內用，將有許多外地遊客前來台南觀光，陷市民於危險中，希望市長三思，希望等到三級警戒解除後再開放。

不過，也有少部分網友認為，「餐廳、小吃開放內用是讓做生意者多1條路可走，並沒要求市民一定要去消費，別斷了他人的生路！」、「夜市已經關閉2個月了，夜市攤商沒收入，很多有養老人小孩的都很堅苦，相信大家會遵守市府規定防疫。」時事作家、部立草屯療養院醫師沈政男更發文說，「希望黃偉哲市長一定要堅持下去！時間會證明，你才是對的！」

黃偉哲昨晚間先回應，指會聽取市民的心聲，也將再與團隊進一步周全討論後，今天上午又說，上午召集相關局處召開防疫會議，會做出最好的因應，下午3時市府防疫記者會將進一步說明。