基隆昨驚傳逆倫殺母案！1名32歲王姓男子平時在媽媽開設的報關行工作，2人近期因股權糾紛問題產生嫌隙，9日凌晨又再度爆發嚴重口角，王男一時情緒失控，憤而拿起手邊的空氣清淨機猛砸，導致母親頭部破裂當場死亡，全案依殺人罪嫌移送基隆檢方，法院也在今日裁定王男收押。

王男平時與年約60歲的許姓媽媽同住在仁愛區忠一路家中，哥哥公司就開在家樓下，但因工作繁忙又常往來台北，因此家中只剩王男與母親朝夕相處，但2人相看兩厭，又因家產問題屢爆口角，近期愈吵愈凶，王嫌因此暴怒拿起家中手邊的電器物品，衝上前朝許婦頭部狂砸。

許久未返家的王男哥哥，9日上午9時到家中關心家人，意外發現媽媽已倒臥在地、沒生命跡象，嚇得趕緊叫救護車，救護人員到場時直覺案情不單純便通報警方，當時王男靜靜坐在家中，王男哥哥認為弟弟有弒母嫌疑，警方也將王嫌上銬，逮捕歸案。

根據調查，王男畢業於台大文學院，平時協助母親打理報關行，但因家產問題摩擦多次，平時就能觀察出親子關係搖搖欲墜。案發當下，王男向警方指出母親不僅出言相罵，還有動手，讓他相當憤怒，才拿電器重擊媽媽頭部，失手殺死母親，檢警相驗時也判定頭部應為致命傷。

但王男在偵訊時常常答非所問、避重就輕，也有不少調查狀況與王男口徑不符，因此相關細節還須警方釐清。警方也在王男住處找到毒品吸食器，但他未有毒品前科，因此警方決定採集尿液送驗，查明是否有吸毒。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！