夏天午後雷陣雨來得快又急，民眾未備雨具恐淋成落湯雞！中市沙鹿區清潔隊將民眾丟棄的破損雨傘，回收修復成為愛心傘，每月平均可修復15支，提洽公民眾使用。中市環保局長陳宏益今天表示，清潔隊同仁透巧手賦予回收物全新生命，讓資源永續零廢棄。

沙鹿區清潔隊長楊志秦表示，清潔隊每月平均回收20支被丟棄的破損舊傘，約可修復15支雨傘，一般雨傘構造主要由骨架及傘布所組成，回收時必須先將骨架及傘布分離，拆解過程耗時費力，清潔隊修復破損雨傘自今年開始提供環保愛心傘，不僅在雨天可及時提供民眾使用，並落實垃圾減量、資源回收再利用。

沙鹿區清潔隊環保愛心傘修復工作小組班長陳肅芬表示，收運垃圾經常回收到民眾丟棄的雨傘，有些雨傘只是些微老舊或破損，透過簡單修復後功能依舊不減；隊員楊玉政及王清芬也指出，愛心傘能讓民眾免於淋雨之苦，自己也從工作中獲得成就感。

中市環保局表示，垃圾放在正確的位置就是資源，環保局各區清潔隊每日所回收的資源回收物，透過巧手賦予回收物全新的風貌及生命，尤其將物品提供給需要幫助的人，別具意義。