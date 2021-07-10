外傳曾涉及負面清單行為的230名區議員將被取消議員資格，香港《星島日報》報導，香港政務司司長李家超今天（10日）上午接受電台節目訪問時，並沒有確認相關消息，只表示要求區議員宣誓是按法律行事；他並相信效忠與否的行為，一個常人亦能判斷。

香港政府擬於月底舉行區議員宣誓。有消息指，當局將向涉及曾做過負面清單行為的230名區議員發信，要求回應有關行為，被判違規者將不能宣誓，會被取消區議員資格（DQ）和追討過去一年半以來的逾百萬港元薪資。

李家超指出，法律要求區議員要真誠擁護基本法和效忠特區，香港法律的釋義及通則條例有提出相關行為的正面和負面清單。他稱，法律已定下客觀標準，例如宣揚「港獨」、不承認中華人民共和國對香港特區主權、要求外國制裁香港等行為，都屬負面清單行為。

他相信，不真誠擁護及效忠的行為，一個常人亦能判斷及可以解讀。他並補充，一旦被取消資格的區議員，若不同意政府的決定，可透過法律程序抗辯。