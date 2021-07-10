中央流行疫情指揮中心日前宣布7月13日起微解封，但多位地方首長都不打算開放餐廳內用。對此指揮官陳時中表示，地方政府是民選的地方政府，就應對選民負責，可視防疫需求調整，聽完陳時中的回應，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，現在政府搞不定甩鍋，丟給地方政府處理，出事甩鍋給六都首長。

新冠肺炎本土疫情趨緩，中央疫情指揮中心8日宣布，三級警戒繼續延長至7月26日，但因台灣目前疫情處於解封的邊緣值，因此決定將部分產業適度鬆綁，日期從13日開始，民眾可以有條件的內用餐點，但許多地方首長仍擔心疫情，因此不開放餐飲內用，包括雙北桃園與高雄市長在內。陳時中為此表示，每個地方都有不同的疫情，地方政府可根據防疫的需求，因時因地的調整，且地方政府是民選的地方政府，就應對選民負責。

陳時中也表示，適度鬆綁措施中，各地方政府可以應時應地的調整，例如有些地方發生群聚或是疫情有發生變化，地方政府為了緊急因應可以適度調整。

對於陳時中的說法，吳子嘉昨（9日）在政論節目「關鍵時刻」上表示，陳時中說民選市長要對選民負責，那他要講，「你中央不要負責，且總統蔡英文不是民選的？那行政院長蘇貞昌不是民選可以亂做一通」？吳痛批，「他們都不要負責，就是你們六都民選市長負責」，所以是說「疫情控制得好是中央的功勞，搞不定是地方首長的責任」？

吳子嘉直言，所以這要地方政府要怎麼辦？許多縣市首長就乾脆繼續維持餐飲業仍不開放內用的政策，因為如果餐廳爆發疫情，地方首長就掛掉了。吳直言，新冠肺炎世界疫情爆發至今一年多，政府有多少案例可參考，難道政府無法從中找出一個防衛政策？但現在政府甩鍋，通通丟給地方政府處理。此外，陳時中講這話就是顯示沒辦法了，也凸顯整個國家從總統、行政院長、中央首長到中央中心指揮官面對疫情都是無頭蒼蠅的狀態。

針對微解封引發地方政府「逆時中」和民怨問題，陳時中昨進一步回應，適度放鬆是在整體疫情判斷之下，強度太強，違規的事情就多，防疫疲乏會及早出來，反而強度就不好；所以在這兩者取得平衡，相信地方政府都會從中做取決。