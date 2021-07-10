目前在印地安人隊3A打拚的台灣好手張育成，10日先發出賽繳出「猛打賞」，4打數3安打，其中有2支二壘安打，還貢獻4打點，助隊以9比4擊敗海盜隊。

張育成前役4打數繳白卷，還吞下2次三振，但今天仍被排進先發打線，擔任二壘手、打第2棒，首局上場打席雖敲出游擊滾地球出局，但他貢獻1打點，助隊先破蛋。

2局下張育成再度上場打擊，他敲出左外野二壘安打，助隊在下一城，第3打席又是敲出帶有打點的安打，助隊取得7比4的領先。

第4打席張育成靠著選球獲得四壞球保送上壘，再靠著隊友敲出左外野全壘打回到本壘得分，最後一次上場打擊，張育成再把握建功機會，敲出中外野二壘安打送回壘上隊友。

總計張育成此役4打數3安打，貢獻4分打點，另有1次保送，打擊率3成75。

而前役在新人聯盟敲出首打席首轟的海盜金隊（Pirates Gold）台灣小將鄭宗哲，今天在與海盜黑隊（Pirates Black）雙重賽首戰擔任先發二壘手、打第3棒，3打數2安打、貢獻1打點，另有1次保送還有1次盜壘成功。