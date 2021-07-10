Jalen Lewis | #2 2023 in the nation started the season off with a 20 ball! @jalenlewiss



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根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞10日搶先爆料，就讀奧多德主教高中的16歲「五星」高中球員傑倫路易斯，將跟新成立的「Overtime Elite League」簽下職業球員合約，這份合約年薪破100萬美元，也讓他成為美國史上最年輕的職業籃球員！

當確定簽約的消息傳出，傑倫路易斯也在第一時間發推慶祝，除了貼上自己穿上23號「Overtime Elite League」球衣的合成照，更寫著，「110％的承諾，Overtime Elite League我們一起衝吧！」看來連他自己也很興奮可以創下最年輕職業球員紀錄。

2005年出生的傑倫路易斯，目前身高203公分、體重98公斤，在場上打的位置是中鋒，能力很早就被外界發掘與肯定，更曾表示，自己正在努力模仿湖人前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯與灰狼中鋒唐斯的比賽風格，期望成為NBA明星中鋒。

在《ESPN》的高中球員評比，傑倫路易斯被列為五星等級高中球員，在2023年預測排名位居第2，根據查拉尼亞爆料內容，目前除了肯塔基大學已經展開招募動作，杜克大學、UCLA等大學籃球名校也都希望招攬這名前途光明的年輕中鋒。