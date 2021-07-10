「白魚伯」要自己想辦法騎摩托車載茭白筍到外面行口商交貨，否則就面臨滯銷的窘境。（青農陳新豪提供）

埔里鎮鍾姓老農在中部嚴重乾旱時不捨野溪中，保育類台灣白魚飽受旱象缺水，將自己種植茭白筍使用的地下湧泉接引入溪，讓白魚得以存活；暖心護魚被在地青農陳新豪PO上網獲得各界迴響。「白魚伯」日前不慎滑倒跌頭破，疫情影響行口商貨車停駛，陳新豪不忍白魚伯茭白筍缺乏通路，主動協助載運裝箱宅配避免白魚伯坐困深山。

青農陳新豪指出，埔里鎮一新里多條野溪是台灣保育類野生白魚重要的棲息地，今年因嚴重乾旱野溪大都乾涸見底，嚴重危及台灣白魚的生存環境。5月間他前往關心白魚的棲地環境時，意外發現種植茭白筍的鍾姓老農民，特將灌溉用的地下湧泉部分接引入溪，助台灣白魚等水中魚類度過缺水危機。

靠種植茭白筍維生的「白魚伯」引地下水護魚故事曝光後獲得各界迴響。疫情趨緩陳新豪昨與家人前去拜訪白魚伯時，才得知他半個月前，在田裡工作時不小心往後摔撞到田埂的石頭，起初還不知道受傷，看到斗笠有血才趕緊通知他的孩子送他去醫院縫了好幾針，阿伯受傷還是繼續在田間工作。

陳新豪說，「白魚伯」有一個無奈的危機，就是行口商原本有一輛車會跑他們那一線，專收百香果順便收阿伯的茭白筍，可能因受到疫情影響，百香果農沒交貨給行口商，單收白魚伯的茭白筍又不划算；阿伯須自己想辦法騎摩托車載到外面行口商交貨，否則就面臨滯銷的窘境。

陳新豪指出，「白魚伯」家目前還沒有冰箱，一週約採收兩次，他會開車到深山裡載出來協助阿伯分裝行銷；希望農政單位或產銷班等，能夠幫助暖心護魚的「白魚伯」，協助解決未來茭白筍產季的行銷困境。