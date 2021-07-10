在郵局領錢的吳男一度被懷疑是車手或遭到詐騙的被害人，警方獲報到場了解。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市63歲吳姓男子9日上午前往新興區一家郵局提領50萬現金，郵局人員直覺有異報警，警網到場了解，得知吳男因88歲高齡母親擔心存在郵局的錢不見，整天吵著要領錢，為了讓老母親心安才提領50萬；警方為求慎重，跟著吳男回家，吳母看到一捆捆鈔票，笑顏逐開，警方證實吳男是孝子後，放心離去！

新興分局自強路派出所9日上午11時許，接獲轄內郵局行員通報，指一名中年男子要提領50萬現金，可能遭詐騙或是車手，所長潘煜烽與警員吳宛庭立即趕赴瞭解，發現領款人是63歲的吳姓男子，吳男表示，因母親高齡88歲，一直擔心存放在郵局的存款不見了，他擔心母親亂想，加上疫情期間不希望母親外出，於是幫母親領錢，讓母親安心。

警方為查證吳男所說是否屬實，陪同吳男返回新田路住處，吳母看到一綑綑的現鈔擺在身邊，笑顏逐開，也表示，要看到現金放在身邊才有安全感，警方也機會教育，勸吳母將現金存放金融機構較安全，也可隨時檢視存摺即可，並宣導吳男母子若需提領大筆金錢，可向轄區派出所申請護鈔，保障自身安全。