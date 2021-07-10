1名女網友日前收到哥哥女友的訊息，對方表示懷疑哥哥劈腿，因為哥哥經常與另名女子傳訊息，內容不乏貼心、關懷，讓哥哥女友最後忍不住詢問她是否知道小三是誰，而她看過小三的LINE頭貼後，赫然發現該小三就是她本人，她之後幽默回應哥哥女友說「小三真的蠻漂亮，因為就是你現在聊天對象！」笑翻眾人。

1名女網友在Dcard上發文表示，哥哥的女友日前傳訊息向原PO抱怨疑似遭男友劈腿，她說發現男友一直與另1名女生傳訊聊天，還會親密地問對方到家了嗎？男友甚至曾無意間提到對方已有男友，讓她崩潰說「是想怎樣？當別人老王嗎？」之後她將對方的LINE頭貼私下傳給原PO看，原PO才恍然大悟原來該「小三」就是自己。

女網友日前收到哥哥女友的訊息，對方表示懷疑哥哥劈腿，她後來發現該小三就是她本人，幽默回應哥哥女友「小三真的蠻漂亮，因為就是你現在聊天對象！」（翻攝自Dcard）

女網友日前收到哥哥女友的訊息，對方表示懷疑哥哥劈腿，她後來發現該小三就是她本人，幽默回應哥哥女友「小三真的蠻漂亮，因為就是你現在聊天對象！」（翻攝自Dcard）

該女網友說，她在訊息中不斷安慰哥哥的女友，還回覆對方「我好樣知道她是誰」，對方則一直詢問「比我高？比我漂亮？年紀比我輕？」，她則回應「我覺得蠻漂亮的，比你高、小你4歲」，對方最氣憤地罵老牛吃嫩草，並逼迫她說出對方是誰，她最後才公布「你現在的聊天對象」。

該女網友事後補充說，她與男友的女友因為沒有互換LINE，再加上哥哥是「妹控」，眾多巧合才引發誤會，她也說「我哥不會這麼容易被拐走的，請放100000個心，有我品質認證」；許多網友則留言說，「妹妹的回覆相當有自信，哥哥也真的是標準妹控，女友肯定吃醋的」、「原PO的頭貼是來亂的喔，笑瘋」。