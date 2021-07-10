美國在台協會 AIT 處長酈英傑處長將卸任離開台灣，蔡英文總統昨天邀請他家裡；總統今在臉書表示，「『緣分』這個詞不容易翻成英文，但是用台灣話來說『有緣鬥陣』，確實就是這個『緣』，讓酈英傑處長一再與我們相聚」。

她強調，就像酈英傑處長與台灣長達40年的緣分一樣，如今台美關係是最好的時刻，而這是許多人一同辛勤耕耘的結果。一個簡單的微笑，幾次友善的互助，最終都能成就台美間濃密如綠蔭的友誼。民主國度之間，不僅價值理念相同，人情味也必定可以相通。

總統說，昨天他邀請酈英傑來家裡坐坐，再次當面謝謝他在任內的貢獻。此外也仔細閱讀了酈英傑處長給台灣人民的道別信。

總統說，正如酈英傑處長所說的，「緣分讓他一次又一次不斷地回到台灣」。酈英傑處長19歲第一次來到台灣，此後三度以外交官身分派駐台灣，「我想，酈英傑處長和台灣之間，應該是因緣俱足」。

總統說，台灣除了有酈英傑處長心心念念的芒果冰、Für Elise和茉莉花香，我們的山與海也充滿他的回憶。酈英傑處長爬過阿里山，到過福隆的海岸淨灘，下一次，台灣人依然會期待與「野生酈英傑」不期而遇。

總統表示，她要給酈英傑處長和家人深深的祝福，「台灣永遠不會離開你們，有閒回來走走時，我們再來去找棵大樹下，吃碗冰，品味台灣美好風光」。