客家公共傳播基金會於去（109）年5月15日舉辦首屆「2020客家歷史小說獎」向全國徵選客家歷史小說，並於今年3月底收到12件優秀作品，歷經由電影、文學、歷史等領域專家學者組成的評審團層層審核後，終於選出2件佳作，客家公共傳播基金會董事長陳邦畛表示，希望透過文學小說及客家歷史的結合，能讓讀者一同徜徉在作者描述的大時代歷程中，從客家的觀點，看見不同的角度，找尋更多獨一無二的收穫。

恭喜客家歷史小說獎文壇新秀誕生，本屆佳作_作者張郅忻的《梅之味：一个客家細妹的味道紀年》/圖:客家公共傳播基金會提供。

首屆「2020客家歷史小說獎」在歷經10個多月的徵件後，徵集到12件優秀作品，並隨即由電影、文學、歷史等各領域專家學者組成評審團，在2個月的嚴格審查期後，決選出佳作2名，分別是作者李秋慧的《尋》、作者張郅忻的《梅之味：一个客家細妹的味道紀年》，評審對於《尋》的評語：「描寫政治受難學生老師的種種，令人印象深刻感動」等；對於《梅之味：一个客家細妹的味道紀年》的評語：「完整的客家細妹人生，人物刻劃完整生動，對歷史的觀點不刻板，對客家飲食，家庭關係與文化的運用也頗為生動。」、「客語文與華文的比例適中，可讀性強，以飲食串連起主人翁的生命經驗是本文的亮點。」等，都讓評審十分驚艷。

客傳會董事長陳邦畛/圖:客家公共傳播基金會提供。

客傳會董事長陳邦畛表示，非常感謝全國的優秀作者投稿參加「2020客家歷史小說獎」，雖然這次的首獎從缺，但在12篇的作品中，卻有許多作品，在評審的過程中讓專業評審們驚喜連連，也令人看見作者們認真研究歷史、客家語言文化，以及作者下筆的豐富想像力，對此，陳董事長推薦，想要書寫客家歷史小說的作者或是想認識客家文學的讀者，不妨撥冗閱讀以臺灣攝影家鄧南光為主題的客家歷史小說《南光》，該小說獲得羅曼．羅蘭百萬小說賞，以攝影家鄧南光(本名鄧騰輝)的生命歷程出發，在日治時期至1971年之間，一生熱情投入攝影、透過攝影臺灣的記憶，寫下的篇篇動人故事， 該小說巧妙契合客家語言文化及大時代歷史，並從攝影角度引領讀者看見臺灣，十分推薦大家閱讀。

「2020客家歷史小說獎」公布結果如下（依投稿先後順序）：

首獎：從缺。

佳作：2篇。

一、 李秋慧《尋》

二、 張郅忻《梅之味：一个客家細妹的味道紀年》

入圍：5篇。

一、 吳餘鎬《韌 ── 一生懸命》

二、 梁育瑋《顛沛金蓮》

三、 吳家龍《風雲之歌》

四、 曾秋仁《世代相思》

五、 彭瑞珠《岃崗故事》

以上獲佳作者，本基金會將頒發每名佳作獎金新臺幣10萬元整、獎狀乙張及獎座乙座，以資鼓勵；入圍者頒發入圍證書乙張。