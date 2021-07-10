指揮中心說明疫苗相關人員都列在第2類，約從影片第44分鐘起。

台灣疫苗數量短缺，又屢傳特權施打狀況，國民黨昨(9日)質疑，疾管署將國產疫苗生產、倉儲和物流人員納入優先施打對象，指揮中心指揮官陳時中證實，疫苗相關人員都列在第2類，萬一他們染疫，「我們大概都睡不著覺」。國民黨前立委孫大千今(10日)在臉書質疑，「如果連這些人都不敢把手臂留給國產疫苗，台灣人民真的會相信國產疫苗有這麼神奇嗎？」

針對國民黨質疑，第二類優先施打疫苗名單中，包含疫苗生產和倉儲物流人員，指揮中心發言人莊人祥昨在記者會說明，這部分有經過ACIP工作小組有討論過，包括國內生產流感疫苗、新冠疫苗相關等人員都列在其中，經過專家討論，並在6/20號開會，一致同意，有關疫苗生產人員、物流人員，類似像第一線衛生人員，所以列在第二類。陳時中也補充說道，若疫苗物流倉儲人員染疫，萬一跟疫苗有關，事情也是非常嚴重，有這樣情況下，「我們大概都睡不著覺...」。

對於此說法，孫大千提出四個問題，分別是第一，如果國產疫苗真的這麼成功，為什麼對國產疫苗大開綠燈的食藥署全體同仁，外加夾帶710人，全部都去打了國外廠牌的疫苗呢？第二，如果國產疫苗真的這麼有效，為什麼民進黨中央政府的大小官員不把手臂留給國產疫苗，卻迫不及待的先打了國外廠牌的疫苗呢？

孫大千指出，第三，如果國產疫苗真的這麼厲害，為什麼連國產疫苗的主持人，以及生產、物流、和倉儲人員都不願意等著接種國產疫苗，卻七早八早的先打了國外廠牌的疫苗呢？以及如果連這些人都不敢把手臂留給國產疫苗，台灣人民真的會相信國產疫苗有這麼神奇嗎？