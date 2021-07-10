中央流行疫情指揮中心宣布國內7月13日起微解封，因應可能的通勤人次增加，交通部台鐵局今日宣布13日起，恢復共26列車次開行，詳細車次與時間可以到台鐵局官網或各車站查詢。

台鐵局指出，為服務通勤旅客，7月13日起回復開行通勤時間帶區間車17列次以及區間快車3列次；另考量對號列車末班車仍有部分旅運需求，並配合列車編組運用，回復開行西線對號列車4列次及東線對號列車2列次，總計26列次。

因應疫情發展，至疫情第3級警戒結束止，台鐵各級對號列車禁止站票搭乘，持用定期票或悠遊卡、一卡通等電子票證旅客，請搭乘區間車或區間快車，勸導不聽者，將移送鐵警局，並由地方衛生單位裁罰。

列車停駛受影響旅客，台鐵局將協助退換票或改搭當日最近班次列車繼續行程；已購票旅客不限搭乘區間，均可自票面乘車日起1年內，持原車票至臺鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費，已完成網路付款未取票之車票及「臺鐵e訂通」退票之車票，手續費由臺鐵局統計批次退款。