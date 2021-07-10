關於慈濟基金會採購疫苗捐贈案進度，總統府發言人張惇涵今表示，總統府感恩證嚴法師及慈濟基金會的大愛義舉，也欣見政府相關部門與慈濟基金會的同心協力，讓相關計劃有進一步的進展，於昨日完成疫苗採購案必要法律文件簽署。

張惇涵表示，自慈濟基金會提出申請案後，蔡總統與證嚴法師有過視訊通話，表達政府部門會積極處理；這段期間以來，政府各部門也與慈濟基金會有密切的商議。

張惇涵強調，政府相關部門也會與慈濟基金會，持續積極推動這項專案，期盼政府與民間凝聚更大的力量，讓台灣克服疫情的挑戰。