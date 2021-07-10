進入環南市場攤商皆需出示PCR篩檢證明，而民眾則需實聯制並出示身分證，在確認單雙數後落實分流。（杜宜諳攝）

而在疫情爆發後，由於來客量大為減少，有搬運工表示，現在的到物量完全不如以往。（杜宜諳攝）

現場有多名精壯的搬運工，在貨車下貨後將各貨物搬至叫貨攤商處。（杜宜諳攝）

進入環南市場後，即能發現過去人潮眾多的環南市場，在疫情爆發後，如今僅剩清冷街道。（杜宜諳攝）

多數攤商即便知道客源大幅減少，但為了生活依舊堅持營業。（杜宜諳攝）

仍有少數攤位仍一片黑暗，將攤位鋪上帆布。（杜宜諳攝）

午夜時分，仍有零星民眾前來採買。（杜宜諳攝）

台北市環南市場第2次大規模PCR篩檢後，10日起所有進入環南市場攤商皆需出示PCR篩檢證明，而民眾則需實聯制並出示身分證，在確認單雙數後落實分流。各個入口皆有派設保全人員，自治會幹部則坐鎮繁忙入口，務求確實管控進入人員。

由於環南市場特性為中繼市場，繁忙的下貨碼頭分為三班處理各地到來的貨物。晚上8時至午夜3時，到來的多是由南部批發運送上來的大型貨車；午夜3時至清晨6時多為北農方送來的貨品；清晨6時至中午12時，則以環南市場內部攤商叫貨為主。

現場有多名精壯的搬運工，在貨車下貨後將各貨物搬至叫貨攤商處。雖然身分上是某某攤位搬運工，但沒有實際攤位，僅是掛名在各攤商的攤位下，以使聯繫找人時能更迅速確實。

而在疫情爆發後，由於來客量大為減少，有搬運工表示，現在的到物量完全不如以往，以過去到貨量來說，一般發財車的載貨基本上都是滿車到貨，但現在多半都只剩不到一半。

進入環南市場後，即能發現過去人潮眾多的環南市場，在疫情爆發後，如今僅剩清冷街道。攤商持有PCR篩檢證明即能入內開店，多數攤商即便知道客源大幅減少，但為了生活依舊堅持營業，而仍有少數攤位仍一片黑暗，將攤位鋪上帆布。

環南市場內部攤商客源大致分為兩個時段，午夜至清晨多為有營業需求的商家前來補貨，清晨後則多為婆婆媽媽前來採買日常食品。有攤商表示，以往環南市場內部攤商多會從午夜一路營業到中午12點，但在疫情爆發後，有許多攤商在早上8點就決定打烊收攤。

環南市場自治會表示，市場內攤商們需持有PCR篩檢證明才能入內營業，並且都有做好防疫措施，而有採買需求的民眾則需實聯制並出示身分證，確認單雙數後落實分流。