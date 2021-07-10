男網友分享，七月份收到的電費帳單，總金額竟然超過萬元。（圖／翻攝自爆料公社）

受本土疫情影響，不少民眾至今已居家辦公七周，每天待在家也讓不少人收到電費帳單時超崩潰。一名網友昨天發文分享上個月的電費高達五位數，實在很可怕，也想讓網友幫忙診斷家中電器的使用方式是否出問題，結果網友們一看就發現關鍵問題，也忍不住驚嘆原PO太勇敢了。

一名網友在臉書社團《爆料公社（官方粉專專屬）》上分享，七月份收到的電費高達五位數，不知道大家是否都這樣。他並透露家中電器的使用狀況，基本上2台定頻冷氣、空氣清淨機與飲水機都是24小時開著，而除濕機與其他小家電則是看狀況使用。

從原PO附上的截圖中可見，七月份收到的帳單金額共11900元，總共用了2719度電。驚人的電費引發網友討論，不少網友看呆直呼，「我家煮飯都IH爐，冷氣開24小時，平常也有開除溼機，但電費沒超過2000元」、「我用變頻冷氣24小時都在吹，但兩個月電費也才2000元左右」、「快去換變頻，一個夏天就回本了」。

不少網友看到「定頻冷氣」和「開24小時」等關鍵字，忍不住感嘆原PO真勇敢，「定頻冷氣敢開整天真的不容易，不是家境好，就是傻了」、「定頻冷氣開24小時，真勇者」、「看到定頻還兩台，就知道電費爆了」、「我只能佩服你的勇氣了，定頻你還敢24小時開」。另有網友也提醒，不是換成「變頻冷氣」就沒事了，冷氣溫度、房間大小也都會影響最後的電費。

台電臉書粉專《電力粉絲團》日前發文解釋，變頻與定頻冷氣最大的差異在於壓縮機的運轉方式，變頻冷氣以低頻方式運轉維持室內溫度，減少開關壓縮機的次數來省電；而定頻冷氣則是在室溫降至設定溫度後，壓縮機就停止運轉，等到室內溫度升高再度開始運轉。