三級警戒713後微解封，中市政策急轉從餐飲可依中央指引開放內用一夕翻牌禁內用，台中市議員羅廷瑋指出，不少商家隔板、布條都做好了，對市府政策反覆、無所適從，他也坦言不少店家反應，目前外送平台很夯，小店家要洽談沒有經濟規模恐還要等很久，盼台中市政府儘速與外送平台洽談，促進攤商開拓網路市場。

隨著疫情發展，日前中央疫情指揮中心也頒布，「微解封」的最新措施，已開放有條件限制的內用，卻因為中央規範不明，大部份的縣市政府還是決定不開放餐廳內用；羅廷瑋表示，已經接到許多商家陳情反映，單獨只有外帶已經讓生意一落千丈，還有業者反應，隔板做好了，也製作布條要開放內用，沒想到市府政策反覆，讓他們心情再度跌落谷底。

另外經發局的宅家安心享受美食，雖立意良善，但也只是多開放一網頁協助店家打打廣告，但卻沒有交易平台，若是該店家只有外送自取，相信對整個消費者意願也會大大減少，所以許多店家都陳情，他們願意配合政府持續禁止內用，但也希望政府可以幫幫忙，協助幫忙轉型的機會，不然生意都是平時的一成、兩成而已。

對此羅廷瑋呼籲在疫情嚴重衝擊餐飲業經濟之時，希望市政府儘速規劃與外送平台做結合，也加大力道協助宣傳在地餐飲，協助輔導餐飲業者、小吃攤商都能開拓網路市場，增加外帶、外送業績，才能最大程度緩解疫情造成的衝擊。