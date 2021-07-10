預防新冠肺炎及登革熱夾擊，王姓環保志工機會教育，提供登革熱防治秘方。（中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

全國疫情三級警戒延長至7月26日，台中市府環保局為預防新冠疫情及登革熱夾擊，啟動二階段全市環境大清消計畫。中市環保局長陳宏益今天表示，今明兩天宣導全市環保志工2萬餘人動員清理居家積水容器；12日出動防疫消毒大隊500人針對人潮聚集場所逾千處及深入鄰里全面清消，雙重防疫。

陳宏益表示，此時不但是COVID-19疫情三級警戒階段，也正值蚊蟲容易孳生季節，尤其下雨過後，積水處若未及時清理，就有可能讓登革熱疫情悄悄升溫，呼籲民眾也要注意防治登革熱，以免遭受兩種疾病夾擊。

陳宏益指出，台中市在10日至12日執行「防疫零漏洞，全民拒毒蚊」全市環境大清消計畫，動員防疫消毒大隊約500人，全面針對學校、夜市、傳統市場、百貨賣場、交通場站、大型公園等逾千處人潮密集場域擴大清消，同時深入鄰里執行登革熱孳生源清除工作，並宣導全市環保志工2萬餘人加強住家周遭孳生源清除工作。

「三級微解封、防疫不放鬆」環保局呼籲，面臨新冠肺炎病毒及登革熱病媒蚊的雙重威脅，要定時進行居家室內環境消毒外，下雨過後也應立即清理居家周遭積水容器，多管齊下以最高規格防疫。

王姓環保志工呼籲青少年學子加入環保志工行列。他並帶著停課在家近2個月的女兒，配合防治登革熱機會教育，並提供「巡、倒、清、刷」4大滅孑撇步，配合的「腳到、眼到、手到」三到功法，透過「勤走動」，時常巡查住家四周環境、「仔細看」，檢視有無積水容器、「動手清」清理、保持環境整潔，就可避免蚊子大軍騷擾。