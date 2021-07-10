中央宣布13日起微解封，相關措施授權地方政府因地、因時調整。新北市公布除博物館、藝文園區、開放型風景區，人數降載、開放戶外，其他一律不開放，餐飲禁內用、限外帶。新北市長侯友宜今（10）日視察大賣場時表示，未來還有兩個禮拜在警戒三級，新北市會分階段、分梯次滾動式檢討，7月19日若把防疫做好，隱形傳播鏈獲得阻絕和疫苗施打率不斷提升，我們會把新型態安全生活指引告訴市民。

對於中央微解封細則交由地方政府來決定，侯友宜表示，中央微解封的指引內容標準不一，讓很多業者在管理面很難執行。地方政府在考量防疫、經濟及市民的活動上，一定以落實防疫為優先，讓民眾能夠安全、安心為最主要的方向。

侯友宜說，地方政府在中央指示不是很明確下要負起責任，所以地方政府會把目前所處的防疫狀況做精準的判斷，像新北市是疫情嚴峻的地區，很多隱形傳播鏈還沒阻斷，全台的疫苗施打率也沒覆蓋完整，如果防疫沒有落實，疫情很容易再起。

侯友宜表示，面對中央的指引標準不一，地方務必要把防疫做到位，落實把關，所以難免會比中央的指引採取更嚴格的方式，不要因微解封放鬆了讓疫情再起，這些的整個高風險的疫情再起，這不是市民所樂見的。