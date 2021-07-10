電動車熱潮盛行全球，許多車廠開始轉型，以因應未來趨勢，現代汽車周五宣布將停止旗下1間製造工廠4周時間，進行產線設備升級工作，讓年底時能順利開始生產新款電動車IONIQ6。

韓聯社報導，現代宣布將暫停牙山工廠4周，為生產電動車做準備，牙山年產 量為30萬輛，而目前現代在國內擁有7家工廠，蔚山有5間其餘2間在牙山與全州，另外，現代還有10間海外工廠，包括大陸、美國、捷克、土耳其、俄羅斯、印度和巴西等地，總產量能達到550萬輛。

牙山工廠的設備升級將用來生產明年推出的新款電動車IONIQ6，同時現代有意在2024年推出IONIQ7大型電動休旅車，展現積極轉型的企圖心與想法。

現代在今年2月推出IONIQ5電動車，是集團正式成立「IONIQ」電動車子品牌後推出的第一款新電動車，首日訂單達2.3萬張，寫下該品牌史上單日銷售最高紀錄，踏出成功轉型的第一步。

此外，先前外媒也搶先披露，現代為了擺脫對傳統燃料的依賴，將全力發展環保材料，因此展開對美國鋰電池業者SolidEnergy Systems（SES）的投資，總金額上看1億美元，並鑽研固態電池領域，計畫在2030年大量生產使用固態電池的電動車。