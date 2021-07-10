GUESS牛仔褲模特兒泰瑞絲(Bri Teresi)上個月因為穿著高跟馬靴揮桿而爆紅，她自己估計大概為此增加了20萬至30萬的IG追隨者，讓她目前的追隨者上升到130萬。泰瑞絲對《紐約郵報》表示，單純穿著比基尼拍美照，或是單純打高爾夫球，效果都不如穿著火辣服裝來打高爾夫球。

泰瑞絲說：「當我開始貼出高爾夫相關的影片，大家支持與留言都更踴躍了。高爾夫是我的優勢，我因此認識很多人，也在多明尼加獲得很多工作。」她去年秋天才開始打高爾夫，包括影星比爾莫瑞(Bill Murray)、拳王阿瓦瑞茲(Canelo Alvarez)等名人很快注意到她。畢竟美國加州出身的模特兒夠多了，但要能穿著馬靴把球開個老遠的就比較少見。

當然這無可避免引來「進步派」人士的批評，他們質疑泰瑞絲「性化」女子運動員，反而貶低一般女球員的地位。

泰瑞絲對此回擊：「女人不該被侷限於一種角色，我是模特兒，我會打球，我受過高等教育，我擁有多項能力。身為女人，我們可能不想被性化，但你如何塑造自身的形象也很重要。是的，我穿得很性感，但我展現出自己也是個強悍的女人，所以人們通常不會來惹我。」

她以高球女神佩姬(Paige Spiranac)為例，「佩姬不是個無腦辣妹，她身上散發著力量與自信，我不會想招惹那種女人，我還會尊敬那種女人。你沒理由不能尊重一個美麗性感、充滿自信的女人。」