台北市長柯文哲日前宣布放寬托育、身障日照機構收托，但員工必須先施打疫苗，北市議員簡舒培卻在臉書上爆料指出，教育局未將幼兒園全員造冊，有些人還要等到8月才能施打，未接種的教職員恐有染疫傳給小朋友的風險，對此，北市教育局回應，首波幼兒園教職員疫苗接種率已於7月7日起陸續接種。

簡舒培在臉書爆料，台北市讓尚不能營業的酒吧員工打疫苗，但幼兒園卻無法全員接種疫苗，她說，昨天早上接到幼兒園反應，園內疫苗接種造冊8名教職人員，教育局回覆7名人員通過審核施打疫苗，園方問另1人何時可打，教育局卻回覆8月再造冊，園方再詢問通過名單？教育局竟回覆「不能告訴你」，簡舒培痛批，14日就要接種，教育局不告訴園方，是有什麼毛病？

教育局表示，有關北市私立幼兒園教職員工接種疫苗名冊爭議，因其中1名教職員為新進代理教師，因仍在行程審核程序中，尚未通過，此次中央核定人員為原在職的7名教職員，另1人則將纳入第二階段接種。

教育局指出，依中央教育部規範，凡是現已確定在110學年度接獲續聘及完成甄選錄取報到的代理教師均已納入第一階段造冊作業，並未缺漏，若於第一階段造冊後，才獲甄選聘任確定的教職員工（含代理教師），將依中央規範期程納入第二波造冊接種。

教育局強調，目前幼兒園核定接種名冊未納入的新進人員、實習老師及負責人等，均將於第二階段接種，各級學校第二階段疫苗造冊也將針對未即於第一階段時間內或聘任的新進正式教師、代理代課教師、實習教師等人納入。