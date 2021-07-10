熱心員警當機立斷請蔡男在駕駛座控制方向盤，直接推著車輛到路邊臨時停車，警民合力將車輛推到路邊，恢復交通順暢，順利化解車輛卡關的危機。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中40歲蔡姓夫妻，8日深夜駕賓士汽車外出，未料行經北區忠明路快車道停等紅燈時竟突然熄火，就卡在快車道，幸第二分局立人所巡佐邱火生、警員陳玫君巡邏經過，當下立即幫忙推車到道路旁，協助駕駛脫困，也為避免造成其他用路人危害，讓蔡姓夫妻感激萬分。

邱火生說，7月8日20時46分許巡邏經過忠明路近華富街口時，發現有一部白色賓士車停在快車道上，一動也不動，由於該車停放位置剛好位處在彎道上，易造成意外發生，所以立即下車查看。

原來年約40歲的蔡姓夫婦駕車停等紅燈時車輛突然熄火，經多次重複啟動，車子仍然不動如山，由於位在交通要道，後方車輛對他猛按喇叭，讓他不知如何是好，甚是慌張，雖然立即通知拖吊車業者到場處理，但遲遲不見蹤影，令人著急，卻也只能站在路邊乾等。

由於車輛拋錨位置在快車道上，為了避免深夜視線不佳造成其他車輛行經時發生危險，因此，當機立斷請蔡男在駕駛座控制方向盤，直接推著車輛到路邊臨時停車，警民合力將車輛推到路邊，恢復交通順暢，順利化解車輛卡關的危機，蔡姓夫婦原本孤立無援，有了員警的神助力倍感溫馨，讓他們可以在路邊好整以暇等待拖吊車救援。

分局長蔡元戎呼籲大眾，民眾行車前應先多了解車況，遇到車況不佳拋錨或交通意外事故時千萬不要慌張，應儘快先開啟警示燈或擺放車輛故障警示標誌，以維護自身及其他用路人的安全。