為使疫苗接種更有效率，各縣市開放殘劑供預約，民進黨主席蔡英文特助洪耀南在私人臉書表示，「殘劑」可改稱「詠春疫苗」，引發在野黨爭議。國民黨發言人江怡臻表示，蔡英文總統身邊的幕僚一而再、再而三的把人民的委屈當成玩笑，把人命當兒戲，讓苦苦等待疫苗的民眾情何以堪，可見在總統身邊養尊處優的幕僚不能體會人民求生存的恐懼，真的是毫無人性，近乎殘忍。

江怡臻指出，不到1個月前，蔡英文總統的幕僚郭昆文就曾以戲謔諷刺的言論消遣新北市的染疫人數，如今洪耀南又以「詠春疫苗」來嘲笑等待施打疫苗的民眾，在這些府院高層的心中，人民的困苦無奈宛若草芥，這群總統最親近的幕僚，代表是總統的眼跟耳，但他們卻在譏笑人民是用剩的、用搶的，覺得這樣很有趣，代表總統心裡已經裝滿了權力與傲慢，眼中只有鄙視，耳朵只聽得見歌頌。

江怡臻表示，目前送抵台灣的疫苗多數為日本與美國捐贈，我國自行採購的疫苗到貨數量仍寥寥無幾，民進黨政府卻還沾沾自喜，把友國的善意都當成自己的功勞，民進黨始終沒有意識到，所有的問題都出在疫苗數量嚴重不足，若政府有能力買疫苗，人民何必爭相恐後爭取殘劑。

江怡臻說，民進黨左閃右躲就是不願面對疫苗取得的急迫性，總統身邊的幕僚又表現出傲慢自大的心態，要人民如何相信政府？要人民怎麼對政府放心？執政的初衷，應該秉持仁民愛物之心，當政府失去良知，把人民水深火熱的生活現實當成玩笑話看待，放任社稷丘墟，蒼生塗炭，那麼民進黨作為執政黨就是德不配位、自甘墮落。

江怡臻呼籲，請蔡英文總統管好底下的人，順便糾正他們的心，不要偏差的思想影響台灣，否則在這樣的政府領導下，人民只能不斷地祈禱天佑台灣、天佑你我。