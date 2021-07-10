金湖警分局今天以6名學生均未戴口罩，依〈傳染病防治法〉函報縣衛生局裁處，每人面臨至少新台幣3000元的罰款。（警方提供）

全國防疫3級警戒期間，金門昨晚卻傳出6名金大學生到海邊歡慶學長畢業，漲潮時受困離岸500公尺的礁石上，縣消防局出動大批人車、船艇將4男2女搭救上岸，虛驚一場。金湖警分局今天以他們均未戴口罩，依〈傳染病防治法〉函報縣衛生局裁處，每人面臨至少新台幣3000元的罰款。

警方說明，昨晚20時許金湖分局接獲通報，掌握金沙鎮青嶼海灘有民眾受困需要救援，到場發現是6名金大學生為慶祝學長畢業，相約至復興島與草嶼間海灘戲水，但因大家都不諳水域潮汐，而受困於草嶼前方島礁，還好分2梯次獲救上岸。

警方發現4男2女學生均未依規定戴口罩，違反全國防疫3級警戒的規定，依〈傳染病防治法〉可處新台幣3000元至1萬5000元的罰款，已在今天函報衛生局裁處。

縣府觀光處也指出，因應全國疫情3級警戒延長，為維護鄉親及遊客安全，防止群聚感染，縣府5月底已宣布沿海區域禁止從事任何水域遊憩活動，以減少民眾不必要的外出與跨區移動，違反者也可依〈傳染病防治法〉第70條1項3款裁罰3000元至15000元，希望民眾配合暫停水域遊憩活動，共同守護美好家園。