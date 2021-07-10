中央流行疫情指揮中心宣布有條件開放餐廳內用，但六都中僅台南市「順時中」，其餘五都全不跟進。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民認為，這已不完全是防疫出發，還加上了政治考量。新北市長侯友宜今（10）日表示，隱形傳播鏈沒截斷、疫苗覆蓋率沒達標準，新北市絕不冒進。

侯友宜表示，新北市這段時間雖疫情非常穩定，但每天隱形傳播鏈裡大概可以找到1到2個。不過不單是新北，台北也是共同生活圈，目前台北3天內找到7個隱形傳播鏈，醫院就找到16個確診個案，昨天他們一天篩了2000個也找到了7個確診個案，顯然台北的隱形傳播鏈也是很高。所以在隱形傳播鏈雙北還沒有截斷之前，我們絕對不能冒進。

此外，疫苗的施打的覆蓋率沒有達到一定的標準，所以在兩者底下，尤其雙北又是重災區，我們更需要步步為營，全力以赴不能掉以輕心。所以我們在專業及疫情嚴峻地區的老量下做這個決定，