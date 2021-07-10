夏天冷氣怎麼開才省電？一名女網友分享自己吹冷氣都設定29度，引發討論，有些人認為開29度是浪費錢，但也有網友分享，設定28度搭配電扇吹，讓他冷到流鼻涕。而台電粉專也分享，冷氣溫度設在26-28度、搭配電風扇吹就很舒適了。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》發文詢問，有沒有開冷氣設定的溫度跟我一樣呢？從照片中可見，冷氣遙控器上訂的溫度為29度，讓不少網友看呆直呼，「這樣乾脆不要開了」、「開29度是浪費錢嗎？」

不過，也有網友認為，這樣的說法有待商榷，因為開幾度才對取決於自身的感受，也取決於外面的溫度。「外面溫度如果35，室內開28至29就很涼了」、「冷氣就是設定到自己覺得舒服不流汗的溫度就好」、「冷氣設28度搭配電扇，吹到一直流鼻涕，26度以上吹比較省電，冷氣不要開開關關，不然會很吃電」。

冷氣開28度吹到流鼻涕，網友分享降溫大絕招，台電也認證。（圖／翻攝自電力粉絲團）

台電臉書粉專《電力粉絲團》日前發文提醒，夏天熱的受不了，但又想省電，可以保握三個小撇步，首先是開冷氣務必確認窗戶關好，進出冷氣房也記得隨手關門；接著則是建議可以將溫度設定在26至28度，在搭配電扇吹就很舒適；最後也提醒大家，冷氣設定的溫度，每調高1度，可省空調電力6%。

另外《電力粉絲團》也分享開冷氣省電的神隊友，如果家中有循環扇的話，搭配冷氣一起使用，可以幫助室內的空氣對流，加強空氣循環的效果，能更有效的降溫，藉此達到省電的作用。