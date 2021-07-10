中央宣布三級警戒延長，13日開始微解封，雖然宗教場所可適度開放，但中元普渡不開放；新北市三峽區宰樞廟、清水祖師廟皆表示，今年水燈節將停辦。針對廟宇是否開放入內參拜，宰樞廟主委李楷瑞說，三峽地區廟宇規模普遍不大，考量人力、管控限制，大多數廟宇也暫不會開放。

每年農曆7月的三峽水燈節在日據時期便已存在，為當地重要的民俗文化，為了幫無主孤魂引渡，居民會以傳統方式製作水燈排，耗時數月準備，在當天動員上百人力，扛著水燈排、提燈籠繞行老街、廟宇等地，以求平安，目前僅有宰樞廟、清水祖師廟舉行該傳統祭典。

李楷瑞表示，廟方5月初仍有與區公所舉行籌備會，但三級警戒延長至7月12日後，就立刻決議取消活動，以免造成資源浪費，另外宰樞廟已有200多年歷史，正在進行整修，原訂8月初就會修復完成，但疫情間工人調度不順暢，修復時間延長，考量疫情、整修只能再度停辦，但已與神明報告，今年普渡將考慮在12月中旬廟宇落成大典一同舉辦。

李楷瑞說，疫情可大可小，若不小心出現破口，對神明百姓都無法交代，雖然中央稱可以提計畫書，向市府申請入內參拜，但廟宇要動員維護，無法想像開放後會湧入多少信徒，三峽老街又是觀光景點，因此部分廟宇也不敢輕忽，決定暫不開放。

三峽祖師廟表示，新北市疫情仍嚴峻，目前沒有開放打算，仍舊維持廟外祭拜，廟宇不是民生店家，沒有一定要開廟的必要，因此申請廟宇開放也沒有多大的意義，目前除了將普渡、水燈節一切取消外，廟方仍舊維持三級警戒的規定。