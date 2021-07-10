太魯閣號事故奪走49條人命，事故今日滿百日，有罹難者家屬日前在臉書上感嘆，近日交通部業務重心轉往防疫，似乎淡忘3個月前發生的太魯閣號事故，而台鐵局官員與家屬協商時，避談台鐵責任，推託閃躲的態度讓人無法接受。

交通部今強調，與罹難者家屬、傷者關懷慰問及台鐵安全改革，是交通部與台鐵局持續進行的重要工作，事故發生以來，也完成7大改善措施。

改善措施包括責成台鐵局長每日召開營運安全技術會報、成立各區協調中心、204件台鐵臨軌工程全面停工檢視、台鐵新建工程部分改由鐵道局辦理、檢視並施作邊坡防護工程防止異物入侵、強化工地安全管理、4處臨軌高風險邊坡工程完成防止異物入侵軌道。

為協助家屬早日走出傷痛，免除冗長訴訟儘速回歸正常生活，交通部長王國材責成台鐵局以對家屬最有利的方式規劃補（賠）償方案，截至目前有近半數罹難者家屬同意簽署。

至於傷者補（賠）償方案說明會，沒有因為疫情影響停下腳步，台鐵7月6日以線上說明會方式，邀請傷者及家屬共同參與。有關罹難者家屬、傷者關懷慰問，交通部後續也會由台鐵派關懷員持續關懷、慰問，了解傷者及家屬需求。