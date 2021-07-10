為防堵市場疫情傳播鏈，台北市政府決定讓傳統市場工作人員列為疫苗優先施打對象，不過，民進黨立委高嘉瑜今質疑，攤商施打的名單掛一漏萬、漏洞百出，內湖、南港有7個市場攤商都沒有被列入，呼籲北市府重新檢討名單，不要重蹈環南市場的覆轍。

台北農產運銷公司、環南市場近期陸續爆發群聚感染事件，北市府為防堵市場疫情擴散，成為疫情傳播鏈，近日決定將傳統市場工作人員列為疫苗優先對象，但許多攤商未被納入，引發爭議。

高嘉瑜表示，北市府市場處呈報給經濟部中部辦公室的首波疫苗優先施打對象，包括30個公有市場、37個攤販集中場（含夜市）、2個民有市場，仍有許多市場未納入，以南港內湖區為例，僅東湖的五分街市場及西湖市場、南港成德市場在首波名單內，真正人潮擁擠的大型傳統市場卻未入列。

高嘉瑜表示，北市府雖然說要讓市場攤商優先施打疫苗，但名單掛一漏萬，尤其是內湖幾個大型市場都沒列進名單，例如737商圈、麗山市場和湖光市場等，這幾個市場是內湖人每天採買一定會去的傳統市場，而且走道狹窄，人潮擁擠，令人憂心。

高嘉瑜說，以內湖南港為例，有大大小小7個市場攤商沒有列入疫苗施打名單，呼籲北市府必須把整個名單重新檢視檢討，不要以公有市場為主，要看實際市場狀況作為施打順序考量，盡快把市場攤販列入疫苗施打名單內。