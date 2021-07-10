南投縣政府提供地政和戶政事務所設立實體登記站，提供第9、第10類民眾登記疫苗接種意願調查。（南投縣政府提供）

南投縣政府提供地政和戶政事務所設立實體登記站，提供第9、第10類民眾登記疫苗接種意願調查。（南投縣政府提供）

南投縣配合中央Covid-19公費疫苗網路登記平台，第9類、第10類民眾意願調查啟動，縣府貼心針對使用網路不便的民眾，從10日起到12日止，假日不打烊，於全縣13鄉鎮市戶政事務所及5個地政事務所，設立實體登記站；今天一早就吸引不少民眾前往使用，為自己或為家人辦理意願調查登記。

中央設立公費疫苗登記平台「1922」網站，提供民眾上網輸入身份證字號及健保卡卡號並留下手機電話，就能完成第9類「高風險疾病、罕見疾病、重大傷病患者」及第10類「50歲到64歲成人」的意願調查，可在疫苗備妥時接獲簡訊通知，據以預約登記施打時間。

因仍有高齡者或家中無電腦手機網路設備的民眾無所適從。縣長林明溱重視這些資訊設備弱勢縣民施打疫苗的權益，特別開辦實體疫苗登記站的新服務，由13個鄉鎮市戶政事務所及5個地政事務所，從10日到12日的上午8點到下午5點，假日不打烊提供服務。

縣府指出，這次的公費疫苗預約登記對象為第9及第10類民眾，需要實體登記站服務的民眾，可親洽或由家人協助代辦，也可撥打電話辦理，只要準備好身份證健保卡並留下可接收簡訊的手機號碼，就能完成第一階段的意願調查登記，主要會請申請民眾選擇施打地點所在的鄉鎮市及疫苗種類。

縣府強調，這套由中央設立的Covid-19公費疫苗預約登記平台，民眾完成意願調查後，中央會據以調撥疫苗數量，並以簡訊通知，接獲簡訊的民眾，可直接上網或持健保卡到衛生所、超商、藥局插卡選擇希望施打的時段及地點；在地政戶政實體登記站完成意願調查民眾可在接獲簡訊通知時，再到戶政或地政事務所由工作人員協助完成預約施打疫苗的時間地點。