【LIVE直播】逆時中！各縣市微解封不同調 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增33例新冠肺炎確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。對於為何今日仍有31名本土個案，指揮官陳時中表示，疫情到平坦的時候，就好像考試考到8、90分容易，再往上進步就比較難，大家要更努力，疫調可以做的更精確。

今日新增31名本土個案，其中居家隔離發病的，已經在匡列範圍內的就有19人。陳時中表示，未知感染源的個案未來會越來越少，隔離中的人檢出陽性，是我們現在控制的成效。這些本土個案為17例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今年6月22日至7月9日。

本土個案個案分布以臺北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中，相關疫情調查持續進行中。

至於今日新增的2例境外移入個案，案15299為本國籍30多歲女性，6月25日自義大利入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。案15319為本國籍20多歲男性，6月26日自比利時入境，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於自宅居家檢疫，7月8日進行期滿前採檢，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

另外，今日也新增6例死亡個案，為2例男性、4例女性，包含一名輕生者，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

這波本土疫情，5月11日至7月8日累計13950位確診個案，其中已有11698人解除隔離，解隔離人數達確診人數83.9%。去年至今，國內累計15218例確診，分別為1199例境外移入，13966例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計105例移除為空號。

死亡個案則累計736例，其中728例本土，個案居住縣市分布為新北市368例、臺北市279例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣9例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。