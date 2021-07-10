比利時駐韓國大使夫人相雪秋今年4月傳出在服飾店掌摑店員，近日又在公園與清潔工發生肢體衝突。韓國外交部官員證實，大使夫婦已在9日返國。

韓聯社引述韓國外交部官員說法表示，比利時駐韓大使萊斯庫耶（Peter Lescouhier）與夫人9日出境飛返比利時。

萊斯庫耶的中籍妻子相雪秋4月因不滿被誤會偷竊而掌摑服飾店店員，遭警方立案調查，引發輿論熱議。比利時外交部最後決定提前結束駐韓大使萊斯庫耶的任期至今年夏天為止。萊斯庫耶2018年赴任至今3年。

不過，相雪秋日前又因與清潔工發生肢體衝突鬧上警局，清潔工稱相雪秋打了她兩巴掌，還踢飛她放在公園角落的便當，再次引發韓國民眾反彈。比利時外交部也下令要求萊斯庫耶立刻回國。

韓國中央日報報導，相雪秋在離開官邸時向媒體微笑揮手，隨後與丈夫搭車前往仁川機場。

相雪秋因具有身為外交人員家屬的外交豁免權，離開韓國前並未受到任何事件相關懲處。