台南市觀光業迎接13日微解封，除了餐飲店開放內用，觀光娛樂管筏也有條件開放，台南運河遊船、七股潟湖漁筏都表達復業意願，知名的四草地區觀光管筏業者仍堅持觀望到26日再說。

行政院宣布13日微解封，許多網友稱想衝台南旅遊大啖小吃，台南市民對此憂喜參半。台南市13日後主推安心旅遊，雙春濱海遊憩區、虎頭埤、尖山碑、葫蘆埤與德元埤4處園區都有條件開放，每天人數限定500人。龜丹溫泉則開放個人湯屋11間，另開放楠西區梅嶺的觀音與梅龍步道。

配合景點解封，觀光娛樂管筏業者也表達復業意願，包括運河遊船、烏山頭水庫、尖山碑的載客小船業者，都在13日復業，但遊客搭乘需採梅花座，有人數管制，運量勢必掉一半。

知名的四草地區觀光管筏與七股潟湖娛樂漁筏，每逢暑假都屬旺季，遊客數倍增。四草地區包括大眾廟綠色隧道在內的3家業者，疫情嚴峻期間自主停業，目前仍不打算復業。七股潟湖民間經營的18艘娛樂漁筏有復業意願，但須遵照台南市農業局漁港所擬定規範。

台南市運河遊船經營3年，每逢7月都是遊客尖峰，業者3艘船單月運量能有5000人次，13日雖微解封，業者原本想持續休息，但考量人事負擔，先嘗試復業試水溫。

不願復業的管筏業者表示，現在疫情仍未解除，勉強營業也是生意不好，又需負擔人事成本，一旦遊客或員工染疫，賠上的損失恐更嚴重。