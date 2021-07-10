侯友宜上午視察大賣場防疫情形。（新北市政府提供）

中央流行疫情指揮中心宣布延長全國第三級防疫警戒至7月26日，新北市長侯友宜今（10）日上午前往板橋區大賣場視察防疫措施，侯友宜表示，包括人流管制、實名制以及保持社交距離，大賣場做得非常的到位，防疫仍然沒有放鬆，也感謝市民在這段時間配合低度活動。

據悉，該賣場人流管制自3600人自動降載為1600人，並予告示及計數，且員工及顧客出入口分開、汽機車入口即量測顧客體溫、每日員工健康監測管理、熟食區食物均有遮罩及包裝、並取消內用一律外帶。

侯友宜表示，新北疫情可能仍有隱形傳播鏈，且目前疫苗覆蓋率不足，尚有社區感染風險；針對中央公布餐飲業指引部分，在密閉室內摘下口罩用餐的情形下，對消費者或員工都可能造成染疫的風險，且經評估很多措施，業者和管理單位都難以執行，面對疫情應審慎以對，新北市仍維持餐飲禁止內用規定，一律採外帶或外送方式。感謝業者配合落實人流管制、員工健康監測及禁止內用等相關防疫措施，也請市民朋友做好防疫，安心購物消費。

新北市經濟發展局長何怡明補充，營業場所需落實實聯制、人流管制、健康監測管理及餐飲場所全面禁止內用等相關防疫規定，維持三級警戒期的所有措施，如有違反者將處以罰鍰。