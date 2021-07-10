港星任達華和名模老婆琦琦的女兒任晴佳（Ella）遺傳了父母的明星基因，16歲的她不僅身高已達180公分，光是腿長就有110公分，一雙細長美腿相當吸睛。平時常露出招牌長腿的她，最近難得小秀性感，曬出自己穿著低胸黑色小禮服的美照，首度露胸，讓粉絲大讚美呆了。

任晴佳由於外型優越，近年常受邀登上各大時尚雜誌，但任達華無意讓女兒正式出道，認為目前這年紀還是念書第一，已是演藝圈前輩的他深知拍電影辛苦，暫時不鼓勵女兒當演員，直說：「女孩挨餓熬夜不太好，家裡已經有一個我（拍電影）了，也私心希望她多點時間陪我」。

星二代女兒長得美到令人矚目，感情問題自然也被許多人關心，任達華過去被問是否對女兒下達「禁愛令」？他笑笑說沒有，又問他是否準備好讓女兒交男友？他則略帶醋意說：「她還小」，可見對前世情人的疼愛。今年3月任達華過66歲生日，任晴佳則在微博分享從小到大跟爸爸的合影，可見她隨著時間流逝，已從當年的小女孩變成了小女人，身高幾乎快超過爸爸。

任晴佳過去拍攝時尚雜誌，大多以露出美腿的造型為主軸，最近她曬出兩張照片，一張是她穿低胸洋裝，難得展露青澀女人的性感，另一張則是中空裝，秀出螞蟻腰及蕾絲小可愛，造型越來越成熟火辣，也讓網友留言：「妹妹太辣了，但是要保護好自己，網路上什麼人都有」、「新一代女神」、「好靚女」。