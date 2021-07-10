民眾黨立委高虹安。（圖／取自高虹安臉書）

111年大學考招制度，學測、指考包括考試科目數、採計方式與計分方式都將有諸多變革。科技業出身的民眾黨立委高虹安認為：「不穩定的考招制度，護國神山受衝擊。」認為考招制度一變再變，會把國家競爭力變不見。與會的台大電資學院院長張耀文更擔憂，級分制失去鑑別度會造成頂大電資類科篩選困難，最後是以國文或英文篩選，與科系所需能力不符，使台灣高科技產業競爭力下降。

高虹安9日在臉書發文表示，針對111年大學考招重大變革，她偕同時代力量立委陳椒華、台大電資學院院長張耀文、國教育產業總工會理事長林碩杰與第一線高中教師代表，一同召開線上座談會。目前大學考招制度的變革包括：大學學測從5科變成7科，將數學分成AB兩科再加上國文寫作；指考要變成分科測驗，並從百分制變成45級分制，且刪除國文、英文與數乙。

高虹安指出，以上變革會帶來三點疑慮：第一、刪除國英與數乙考科，採計學測分數，會讓學生必須在一月份的學測就發揮正常，更加強了一試定終身的問題。第二、級分制會造成考試分發很難排序，因為可能出現相同級分者多，超額錄取的問題。第三，級分制容易失去鑑別度，以學測為例過去就有數學難易程度差異過大，造成某年數學滿級分人數達一萬四千多人，造成許多頂大電資類科篩選困難，最後是以國文或英文篩選，明顯跟科系所需能力不符，長久發生這樣的情形，容易使台灣高科技產業競爭力下降。

不僅如此，高虹安強調，台大電資學院院長張耀文提到，許多科技業老闆向他表示，擔憂未來「護國神山」優勢不再，不穩定的考招制度衝擊到國家未來的競爭力；她也認為，「考試制度變變變，國家競爭力變不見」，面對這個重大的教育制度變革，教育部與招聯會應該廣納更多意見，弭平爭議，才不辜負教育「十年樹木、百年樹人」的重責大任。